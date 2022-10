BMW umožní hrát hry na displeji, zatímco se třeba nabíjí baterie

Automobilky postupně přecházejí na elektrický pohon, s čímž se potenciálně pojí delší doba strávená ve stojícím autě – to když nabíjíte na místě, kde není co jiného dělat. BMW se přidává k několika jiným značkám, jako je např. Tesla, v nichž si jde dlouhou chvíli ukrátit hraním her.