Test plug-in hybridní Kie Niro: Příměstský parťák s minimem chyb

Tradičně ale nejdřív začněme od exteriéru korejského crossoveru, který i více než rok od premiéry stále umí zaujmout kolemjdoucí. Vděčit za to může jak výrazným světlometům ve výbavě Style s Full LED technikou, tak dvoubarevnému lakování, kdy šedý lak karoserie Steel doplňují černě lakované kontrastní dekory, jako je obložení C-sloupku.

Kabina působí na první pohled kompaktně, nikoliv ale stísněně. Před řidičem je dvouramenný volant s dostatečně velkými tlačítky, za ním pak vidíme jednolitý panel, do kterého je integrovaný 10,25palcový digitální přístrojový štít a 10,25“ infotainment s GPS navigací a podporou konektivity Android Auto/Apple Car Play.

Ostatně orientace v prostoru a snadnost ovládání je celkově velkým plusem moderních vozů značky Kia. Funkce jako vyhřívání sedáků či volantu, standard pro výbavu Style, zde pořád mají svá tlačítka a není je třeba hledat v infotainmentu. To platí i pro ovládání ventilace, které je společně s ovládáním médií šikovně integrované do interaktivní lišty, umístěné pod výdechy ventilace.

Trochu horší je to s objemem zavazadelníku, který se u nira mění v závislosti na motorizaci. A plug-in hybrid vychází ze srovnání absolutně nejhůř. Tedy alespoň papírově. Standardně totiž nabízí objem pouze 348 litrů, zatímco hybrid má 425 - 451 litrů a elektromobil dokonce až 475 litrů.

Po otevření pátých dveří vidíme relativně mělký prostor, potěší ovšem šířka i skutečnost, že se zadní opěráky sklápí téměř do roviny, čímž vzniká objem až 1342 litrů. Praktickým detailem je oboustranný koberec nebo malá přihrádka dvojitého dna, do které se vejdou nabíjecí kabely, povinná výbava i opravná sada pneumatiky, zatímco hybrid by zvládl pojmout i klasickou rezervu. Jenže hybrid má baterii s velikostí pouze 1,32 kWh, zatímco plug-in hybrid už si vozí LiPol akumulátor s kapacitou 11,1 kWh.