Test Mazdy 2: Stále skvěle konkurenceschopná

Osm let je pro východoasijskou automobilku vážně dlouhá doba na životní cyklus jednoho modelu, přesto přesně tak dlouho je současná Mazda 2 na trhu. Představila se v červenci 2014, takže jí už táhne na devět.

Modernizace samozřejmě nechyběly, ale většina jejích konkurentů od té doby prošla generačními obměnami. Znamená to ale, že o „dvojku“ už dnes nemá cenu zavadit ani pohledem? To zkouším za volantem devadesátikoňové patnáctistovky s mild hybridním ústrojím.

Pod označením 2 je v nabídce Mazdy ještě jeden vůz s full-hybridním pohonným ústrojím. Jmenuje se Mazda 2 Hybrid a je to přeznačkovaná Toyota Yaris , s testovanou Mazdou 2 nemá po technické stránce nic společného.

Už v pohonném ústrojí je ta stará škola vidět – takhle malé auto dnes atmosférický čtyřválec nemívá a tady je to dokonce jediná možnost, byť ve více variantách výkonu. „Dvojka“ ho pojí s šestistupňovou manuální převodovkou a poměrně širokou výbavou nejen co do bezpečnostní elektroniky. Ta taky stojí za papírově docela vysokou cenou přes půl milionu korun. Ale nepředbíhejme.