Test Hyundaie Kona Electric: Další povedený elektromobil s pixely

Kufr má hezky pravidelné tvary, praktické řešení pro uložení plata za sedadly a dvojitou podlahu, pod kterou se vejde povinná výbava i nabíjecí kabely. Ty je ale možné schovat také do frunku, tedy praktického boxu pod přední kapotou. Drobnou vadou na kráse může být fakt, že zadní opěradla nelze sklopit zcela do roviny.

A co spotřeba? Ta by se dle automobilky měla na 19“ kolech pohybovat kolem 16,6 kWh, jenže to by nesměla být zima. Vůz jsme totiž k testu dostali v době, kdy panovaly mrazy a napadlo dost sněhu. Každé jízdě tak předcházelo ometání, rozmrazení a zapnutí topení. S možností mít auto stále připojené do zásuvky by se situace značně zjednodušila, jenže tolik štěstí bohužel nemám.