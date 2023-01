Test BMW 330e Touring: Nenápadný rychlík

Drobně modernizovaná řada 3 mnichovské automobilky BMW se mi dostala do rukou v plug-in hybridním provedení, označeném 330e. Mám plug-in hybridy rád – spojují možnost bezemisní jízdy ve městě se schopností bezstarostně vyrazit na dlouhou trasu, protože kapalné palivo doplníte za pár minut. Spolu s téměř třemi stovkami koní a jízdními vlastnostmi, pro něž mám opravdu vysokou laťku, to znamená, že mám docela velká očekávání.

„Trojka“ prošla faceliftem na jaře roku 2022 a má od té doby nový světelný podpis vpředu a pár dalších detailů, které ji činí o trochu výraznější. Není tu moc o čem mluvit, změny jsou veskrze kosmetické, vůz byl ušetřen gigantických bobřích zubů na přídi. Opticky je o něco širší a vypadá pořád k světu.

Foto: Jan Handrejch, Právo +9

V interiéru je největší změnou duo displejů na prohnutém panelu – tvoří přístrojový štít a centrální obrazovku. S tím se pojí nový infotainment iDrive osmé generace, kterému stále nedokážu přijít na chuť. Z ovládání tlačítky totiž téměř všechno delegoval právě do displeje.

Nejvíc je změna znát u ovládání klimatizace či vyhřívání sedaček; přesun těchto prvků do displeje považuji za krok nesprávným směrem, protože jejich používání tak vyžaduje větší díl pozornosti řidiče. Dost nepřehledné je také menu s názvem „Všechny aplikace“, na které člověk skoro aby zastavil, dokud se ho nenaučí zpaměti. Naštěstí aspoň, na rozdíl od „krtka“ řady 2 nebo modelu X1, zůstal centrální ovladač s tlačítky kolem.

Příjemná však je podpora Androidu Auto, kterému se BMW dlouho bránilo. Telefon lze připojit bezdrátově a systém funguje bez problémů. Líbí se mi také možnost jeho otevření dlouhým podržením tlačítka pro hlasové ovládání, které tak má aspoň nějakou užitečnou funkci. (Vozy BMW totiž nelze ovládat hlasem v češtině – v angličtině či němčině je však hlasové ovládání skvělé – takže tohle tlačítko na volantu je běžně spíš dekorací.)

Foto: Jan Handrejch, Právo +9

Prostoru pro lidi je akorát, „trojka“ nikdy nebyla příliš velkým autem, ale vejdu se na přední i zadní místa celkem bez problému. Trochu zklamáním však je nemožnost nastavit výšku předních pásů a také velmi tvrdé přední sedačky, které se sice dají všemožně nastavit včetně bočnic, ale nesedí se na nich příliš pohodlně. A také malý kufr, pod nímž je uložena baterie.

Je placatý, takže nákup většinou vozím za přední sedačkou, aby se mi z tašky nerozkutálel, a ani základní objem 410 litrů neoslní. Na druhou stranu se mi líbí dělicí síť integrovaná v roletce – tady vývojářům patrně včas došlo, že kufr bude často naložený až po střechu.

Zajímavostí je také možnost otevření jen skla pátých dveří, což tedy je u kombíků BMW běžné, ale u jiných značek moc ne. Ve výsledku jsem to však moc často nepoužíval, patrně ze zvyku otvírat celá vrata.

Jezdí výborně

Tím nejlepším na vozech BMW tradičně bývá podvozek a tady to není jinak. „Trojka“ i v plug-in hybridní verzi dokazuje, že koncepce s motorem podélně na přední nápravě a pohonu zadních kol (ano, mám zde čtyřkolku, ale ta výrazně upřednostňuje zadní nápravu) je vynikající. Vůz je dobře vyvážený a při jízdě neochvějně sebejistý, chtěl bych snad jen o chloupek měkčí podvozek, ale i tak je v něm skutečná radost jezdit svižně.

A že svižně opravdu umí, ba i víc než svižně. Těch 292 koní sice vypadá jako papírový součet výkonu elektromotoru a spalovacího motoru, takže by se tomu nechtělo moc věřit, ale ať už bychom na motorové brzdě naměřili cokoliv, 330e v režimu Xtra Boost pod plným plynem letí jak smyslů zbavené. Až tak, že by to člověk do auta, které vypadá skoro jako běžný „mamamobil“, vůbec neřekl.

Foto: Jan Handrejch, Právo +6

Ohromná síla je znát zejména v rychlostech do 100 km/h – tabulkovému údaji zrychlení na stovku 5,9 s nemám sebemenší důvod nevěřit – ale i nad touto metou při zrychlování na hodnoty běžné na německých dálnicích je výkon víc než přesvědčivý. Když k tomu přidám rychlé reakce elektromotoru a ohromnou pružnost, danou kromě „elektriky“ taky velmi širokým pásmem nejvyššího točivého momentu spalovacího motoru, výsledek je výborný.

Pozastavím se ale nad tím jízdním režimem – Xtra Boost. Je to varianta módu Sport a má za cíl poskytnout úplně všechno, co auto umí, to chápu. Ale proč je v důstojném kombíku nazvaný zrovna takhle pubertálně? Pochopil bych něco jako „Max Power“, možná i „Boost“, ale „Xtra“, ještě bez písmene E na začátku, mi sem opravdu nesedí.

Foto: Marek Bednář, Novinky +6

I nabíjením živ je – nebo by měl být – plug-in hybrid, a jako u téměř každého vozu kategorie PHEV je to i v tomto případě docela velký kámen úrazu. Nedá se totiž nabíjet stejnosměrným proudem a nabíjení tím střídavým není zrovna rychlé; za 45 minut u stojanu ČEZu v 11,2kWh baterii přibylo jen 2,455 kWh energie, což odpovídá průměrnému nabíjecímu výkonu 3,27 kW.

BMW uvádí dobu potřebnou ke 100% nabití baterie z 230V/16A zásuvky ve výši tří a půl hodiny, a vskutku, když jsem vůz nabíjel zhruba takhle dlouho, zatímco jsem vysedával v restauračním zařízení, plně se nabil.

Škoda, že není palubní nabíječka aspoň sedmikilowattová, ideálně jedenáctikilowattová; to by nepůsobilo připojování vozu, zatímco jdete pro rohlíky, jako zbytečnost. Smyslem elektrické části ústrojí je tak zejména nabíjení doma a v práci, kde vůz běžně stojí hodiny.

Příjemný univerzál

Závěrem se sluší zmínit dobře fungující světlomety s technologií LED Matrix a zajímavé počítání spotřeby, které najednou ukazuje spotřebu elektřiny i benzínu a podle toho, na co jedete, to druhé klesá. Dává to ve výsledku docela dobrý smysl. A jen pro úplnost – dojezd na plně nabitou baterii odhaduji někam k 35-40 km, což jsou zhruba dvě třetiny katalogového údaje, zjištěného dle normy WLTP.

Foto: Jan Handrejch, Právo +9

A tak lze uzavřít, že se hybridní „trojka“ Mnichovu vážně povedla. Jediné dvě vážné minely spatřuji v novém infotainmentu a tvrdých sedačkách, jinak je všechno na 330e Touring opravdu prvotřídní a vážně mě baví s ní jezdit. A to až tak, že se mi nechce ji na konci téměř týdenního soužití vracet.

BMW 330e xDrive Touring Spalovací motor: 1998 ccm, řadový zážehový čtyřválec, turbo Max. výkon a točivý moment: 135 kW (184 k)/300 N.m Elektromotor: předřazený převodovce Max. výkon a točivý moment: 80 kW (109 k)/265 N.m Max. kombinovaný výkon/točivý moment: 215 kW (292 k)/420 N.m Převodovka: osmistupňová automatická Poháněná náprava: 4x4 0-100 km/h: 5,9 s Nejvyšší rychlost: 230 km/h Průměrná spotřeba dle WLTP: 1,4-1,9 l/100 km + 16,1-18,1 kWh/100 km Průměrná spotřeba na displeji na konci našeho testu: 6,5 l/100 km + 6,5 kWh/100 km Baterie: Li-Ion, 11,2 kWh Dojezd na elektřinu dle WLTP v kombinovaném cyklu: 53-61 km Doba nabíjení dle katalogu: 3 h 36 min (0-100 %, 230V/16A zásuvka) 6 h (0-100 %, 230V/10A zásuvka) Provozní/maximální hmotnost: 1955/2405 kg Délka × šířka × výška: 4713 × 1827 × 1442 mm Základní/maximální objem zavazadelníku: 410/1420 l Základní cena: 1 110 200 Kč (318i Touring) Základní cena testované motorizace: 1 519 700 Kč Cena testovaného vozu: 1 973 482 Kč