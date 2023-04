Rychlý test Toyoty Hilux GR Sport: Pracant ve sportovním sáčku

Terénní hilux se nevyhnul make-upu v podobě červených detailů verze GR Sport. Neznamená to však, že by si hrál na něco, čím není – pořád je to poctivý terénní pick-up truck v dobrém i ve zlém. A právě to je na něm lákavé.

Foto: Jan Handrejch, Právo Toyota Hilux GR Sport