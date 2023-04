Plug-in hybrid dojede přes 200 km na elektřinu, plánuje Toyota

Toyota v minulosti zastávala postoj, že v mnoha elektromobilech nejsou baterie využívány naplno. To znamená, že řidiči takových aut s sebou značný čas tahají zbytečnou kapacitu, kterou nepotřebují, a s ní i hmotnost. Tím plýtvají energií ve srovnání s tím, kdyby jeli lehčím plug-in hybridem.

„Víme, že jsme v období omezené dostupnosti dodávek baterií. Nemohly by tedy baterie pro jeden elektromobil být lépe využity v osmi plug-in hybridech (…), kde by ta kapacita přispěla k většímu celkovému snížení emisí při téměř každé jízdě?“ tázal se v minulosti Gill Pratt, šéf Výzkumného institutu Toyoty.

Automobilka nicméně nechce protežovat jeden způsob pohonu na úkor jiných. Bude se věnovat bateriovým elektromobilům, plug-in hybridům, běžným hybridům, vozům s vodíkovými spalovacími články a spalování vodíku i syntetických paliv. „Cílíme na snížení průměrných emisí aut, která prodáváme na celém světě, o 33 % do roku 2030 a o více než polovinu do roku 2035 ve srovnání s rokem 2019,“ řekl Kodži Sato.

Toyota chce do roku 2026 světu představit deset nových elektromobilů, které mají odpovídat její současné nabídce co do pozicování na trhu. V Asii chce ještě letos začít vyrábět pick-upy s elektrickým pohonem.