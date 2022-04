Zřícenina Kamýk v Oseku bývala letohrádkem a součástí zámeckého parku

Až do této lokality kdysi zasahovala oblast vlivu kláštera v Plasích. Osek jako sídlo vznikl kolem roku 1240, a to coby středověká gotická tvrz, kde měl pobývat jakýsi blíže nespecifikovaný Budivoj. Tvrz prošla v druhé polovině 16. století renesanční přestavbou na zámek. Ten v nedávných letech fungoval jako ubytovna pro zaměstnance státního statku, dnes ho soukromý majitel opravuje.

Letohrádek Kamýk v Oseku vyrostl před rokem 1750 coby součást krajinářského zámeckého parku, pravděpodobné datování spadá do let 1720 až 1740, kdy zde jako zámečtí pánové sídlili Nosticové, a to od roku 1689 do roku 1734. Po nich následovali Šternberkové a pak Colloredo-Mansfeldové.