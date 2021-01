Zimní procházka kolem nejstaršího mužského kláštera v pražském Břevnově

Hezký je nejen klášterní komplex se zahradou, návštěvu si lze protáhnout například na nedaleký sportovně rekreační areál na Ladronce, popřípadě vystoupat mírným kopcem na Vypich a poté do obory Hvězda.

V té pramení potok Brusnice (má tři prameny), který dále teče do rybníka Malá Markéta pod klášterem, další dva prameny vyvěrají nedaleko kláštera a napájejí rybník Velká Markéta. Poté se stékají pod hrázemi obou rybníků a Brusnice teče převážně v podzemí do Vltavy. Do té vtéká u bývalé Občanské plovárny na Klárově.