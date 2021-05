Z městečka Rukapáně romantickým Chittussiho údolím pod Železné hory

Šedočerná zemina přecházející do hnědé, barevná paleta, která inspirovala Antonína Chittussiho (1847 až 1891), narozeného v Ronově nad Doubravou. Jeho zdejší pobyt se zapsal do nesmírně plodného a krátkého života malíře s nepřehlédnutelným knírem. Proto se krátká pasáž řeky v romantickém údolí nazývá po něm.

Přejdete přes vybetonované koryto mlýnského náhonu, mlýn stával na kraji Ronova. Do náhonu přivádí vodu tunel vykutaný ve skále. Podle pověsti přes padesát metrů dlouhou díru vyrazili dva vězni za přislib zproštění trestu.

Doubrava je vodácká řeka, ale nyní naprosto prázdná. Sjízdná je za jarního tání nebo po vydatných deštích, má sjízdné dva úseky, tento je z Pařížova do Ronova. Dvakrát za rok se organizovaně splouvá při odpouštění pařížovské nádrže.

Odtud se můžete vydat zpět do Ronova, já jsem využil stopu do Třemošnice. Na okraji stojí technická památka Berlova vápenka. Z nádražíčka vede trať úvraťové železnice klikatící se od Železnými horami přes Žleby do Čáslavi.