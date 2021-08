Velkou vilou velké ženy jsou Ratibořice kněžny Kateřiny Vilemíny Zaháňské

Do českého podhůří se Petr Biron stěhoval po roce 1795, kdy se v Rusku zhoršovala vnitropolitická situace, své území postoupil carevně Kateřině II. S rodinou a rozsáhlým dvorem odjel na rezidenční zámek do Zaháně/Saganu na jihozápadě dnešního Polska.

V roce 1830 nechala kněžna zbořit staré panské bělidlo a rodiče Barunky se přestěhovali do vlhkého sklepního bytu. Tady už ale s Panklovými, Janem a Terezií, babička Marie Magdalena Novotná-Čudová nebydlela. S Terezou se stále hádala, nakonec se odstěhovala k mladší dceři Johaně. Zemřela v roce 1841 ve Vídni, pohřbili ji na dnes již zrušeném hřbitově.

Do Zaháně se Panklovi odstěhovali z Ratibořic na jaře roku 1845. Němcová, v tu dobu již provdaná, navštívila rodiče v roce 1848. Její Babička je idealizované dílo, které má se skutečností společné jen máloco.

Zámek do současné pseudorenesanční podoby jednoduché vily přestavěli poslední majitelé z rodu Schaumburg-Lippe v letech 1860–1864. Těm je věnována další část expozice. Jednoduchou siluetu zámku zdůrazňuje střešní altán.

Zámky v Ratibořicích a Náchodě jsou v posledních stoletích dějinně spojené, návštěva jednoho by měla znamenat poznat i ten druhý.

Schaumburgové hráli velkou a pozitivní roli v regionu, za jejich vlastnictví přišel do podhůří Krkonoš pokrok. Poslední majitel náchodského panství princ Vilém Bedřich, ač nebyl nacistou, byl na přímý příkaz Vladimíra Clementise odvezen policejním vozem z Ratibořic do Žakše u lázní Kudowa, nedaleko česko-polské hranice. Tady zemřel v naprosté chudobě, jeho ostatky převezli zámečtí úředníci do Náchoda, kde je s rodinou pochován na vojenském hřbitově. Jednoho z jeho synů nacisté věznili v koncentráku.