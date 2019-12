Vánočně vyzdobený zámek Sychrov láká stovky návštěvníků

Sychrov patří k nejvýznamnějším novogotickým stavbám v zemi a od roku 1995 je národní kulturní památkou. Tamní sbírka portrétů je považována za největší kolekci francouzského portrétního umění ve střední Evropě. Je nejnavštěvovanější památkou Libereckého kraje, loni jím prošlo přes 115 300 lidí. Největší zimní návštěvnost zažíval podle Kadlece zámek kolem roku 2000, kdy do něj mířily celé autobusy hlavně rusky mluvících turistů.

Vánoční prohlídky zavedou návštěvníky do doby, kdy tam vánoční svátky trávili poslední majitelé — Rohanové. „Na výzdobě jsme pracovali téměř měsíc. Letos jsme trhli rekord, protože máme jenom v interiérech 12 stromečků s nádhernými ozdobami,” řekl kastelán.

Návštěvníci ale v zámeckých pokojích či kapli neuvidí jen stromečky, ale také dárky, které si obyvatelé na Vánoce dávali. „Nebylo to ale tak, že by celá rodina celý den slavila. Šlechtické děti tady na Sychrově si na ten Štědrý večer musely opravdu počkat. Nejprve se objely všechny statky, kde pan kníže, nebo za doby první republiky pan velkostatkář Rohan, pogratuloval. Pak si do své pracovny pozval všechny zaměstnance zámku, kterým také poblahopřál, a princezny zpívaly koledy a také musely blahopřát. Teprve potom se dostaly ke štědrovečerní večeři a stromečku,” popsal Vánoce na Sychrově Kadlec.