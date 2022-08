V Chlumu u Třeboně měl své zámecké sídlo zavražděný následník císařského trůnu

Vybavení zámku bylo později údajně převezeno právě na zámek Konopiště, který arcivévodovi patřil do roku 1914. Nad hlavním vchodem do zámku je dodnes nad balkonem umístěn arcivévodský znak.

V roce 1891 železárny zanikly z důvodu nedostatku surovin, a tak firma Stölze zprovoznila sklárnu, která patřila až do konce 20. století mezi jedny z nejlepších v Čechách. Místní sklářský průmysl proslavil zdejší skláře po celém světě. Sklárny Český křišťál v Chlumu u Třeboně se staly centrem jihočeského sklářství. Chlumecké sklo bylo vyváženo do mnoha zemí světa. V roce 2004 byla však výroba ukončena a objekty sklárny prodány.

V současné době je zámek v soukromém vlastnictví, avšak zámecká zahrada je volně přístupná a vede do ní hned několik cest. Do budoucna by měl být zámek upraven na hotel s restaurací a muzeem Františka Ferdinanda d‘Este. Ačkoliv by si park zasloužil úpravu, procházku shledáváme jako velmi příjemnou a působí na nás jaksi tajemně.