Uhelné safari zavede zájemce opět do bývalých lomů

„Vzhledem k tomu, že v uplynulých dvou letech nám epidemická situace nedovolila pořádat akce pro veřejnost, připravili jsme pro letošek větší počet novinek,“ uvedla mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.

Zájemci si budou moci vybrat ze šesti okruhů, které je zavedou do lomů ČSA a Vršany, k mosteckému hipodromu a k jezeru Most, což jsou dvě místa vzniklá rekultivací po těžbě, a do dalších lokalit.