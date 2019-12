Tipy na víkend: Zahřejte se polévkou, vyrazte na první lyžovačku

O třetím adventním víkendu, ale také mezi vánočními svátky, se výjimečně otevře pitoreskní Jurkovičova rozhledna v Rožnově pod Radhoštěm. Návštěvníci si tak budou moci dát do těla při výšlapu do kopce a do schodů, následně si ale také užijí výhledy do široké krajiny. Více informací zde.