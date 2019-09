Tipy na víkend: Vyrazte na vinobraní, ochutnejte burgery

Po roce se do Prahy vrací Burgerfest. Ochutnat to nejlepší maso v housce budete moci tradičně na Výstavišti v Holešovicích, představí se restaurace nejen z hlavního města, ale celé České republiky a ze zahraničí. Přesvědčte se, že burger nemusí být pouze rychlovkou z fast foodů, ale jídlem, které má své místo v moderní gastronomii. Další informace zde .

O víkendu se konají Dny evropského kulturního dědictví. Během nich můžete vyrazit například do Kutné Hory, kde se návštěvníkům otevřou známé památky zcela zdarma nebo za výrazně snížené vstupné. Podívat se můžete třeba do chrámu sv. Barbory, kostela sv. Jakuba nebo do Tylova domu. Více informací najdete zde .

Dny evropského dědictví zavítají o víkendu také do Liberce, kde budou moci návštěvníci zavítat do desítky historických objektů zcela zdarma. Budou to například radnice, kryt civilní obrany, Strossova či Liebiegova vila a další. Součástí bude také bohatý doprovodný program, před radnicí to bude sraz automobilových veteránů. Více informací zde.