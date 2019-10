Tipy na víkend: Vyrazte na posvícení nebo festival čokolády

Během svátku všech zesnulých se budete moci podívat do zahrad pod Pražským hradem. Kromě hezkých panoramat se budete moci pokochat tematickou výzdobou, zahrady budou osvětleny lampami, loučemi a svíčkami. Zájemci budou moci podvečer vyrazit také na komentované prohlídky s výkladem o historii. Další informace zde .

Poslední teplé dny jsou za námi. A to je čas, kdy je ideální skočit se zahřát do sauny. Od soboty se koná celostátní akce Týden saunování, do které se zapojují subjekty po celé republice. Návštěvníci se mohou dozvědět o zásadách správného saunování, jeho výhodách a podobně. Chybět nebudou ani ceremoniály a mnoho dalšího. Detaily naleznete zde.