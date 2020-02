Tipy na víkend: Vyrazte na masopustní hody nebo cestovatelský festival

Přijďte hodovat do Pražské tržnice, kde se ještě dvě soboty konají masopustní hody. Těšit se můžete na nejrůznější dobroty, například koláče, zabijačkové speciality, paštiky, palačinky, ale také víno a svařák, horkou čokoládu a čokoládové dorty a mnoho dalšího. Nebude chybět ani bylinná kosmetika nebo hudební doprovod. Více informací najdete zde .

Zejména ženám, i když nejen jim, je určena akce nazvaná She 2020. Celodenní setkání v Hostivicích přibližuje inspirativní příběhy, které mohou obohatit i váš život. Těšit se můžete na řadu zajímavých hostů, vystoupí mimo jiné Michal a David Vaníčkovi, Michaela Duffková či Alena Procházková. Další informace zde .

Připomeňte si masopustní tradice. Vypravte se o víkendu do Mariánských Lázní, kde nebude chybět jarmark, hudba, ale ani bohaté občerstvení v podobě zabijačkových specialit, klobás či paštik. Na své si přijdou i milovníci českých sladkých dobrot, jako jsou koláče, vdolky nebo buchty. Součástí bude také průvod maškar. Více zde .

Rádi poznáváte nová místa a objevujete cizí kraje? Přijďte načerpat inspiraci na druhý ročník litoměřického cestovatelského festivalu ZcestFest. Díky hostům se přenesete do exotiky, drsné divočiny, hor, ale třeba i jen kousek za humna. Dozvíte se například, jaké to je cestovat s malým dítětem nebo co ukrývají norské Lofoty. Program naleznete zde.