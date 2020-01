Tipy na víkend: Vyrazte na běžky nebo festival sci-fi filmů

Do neděle v Praze probíhá festival pro všechny fanoušky sci-fi filmů Future Gate. Hlavním tématem letošního ročníku bude cyberpunk a svoboda. Těšit se můžete na premiéry filmů různých žánrů, včetně dokumentů. Tato sekce nabídne kromě promítání také diskuze o bezpečnosti v kyberprostoru, svobodě v internetovém prostředí a podobně. Další informace naleznete zde .

Od pondělí do neděle probíhá v hlavním městě akce pro všechny milovníky vína. Během Prague Wine Week můžete navštívit vybrané bary, restaurace či vinotéky, které nabídnou menu s víny a degustace za fixní cenu. Budete tak mít možnost blíže se seznámit nejen s domácí, ale i zahraniční produkcí. Více informací zde .

Vydejte se o víkendu za kulturou. Národní galerie slaví 224. výročí založení Společnosti vlasteneckých přátel umění, což byla předchůdkyně dnešní instituce. Při té příležitosti je v sobotu a v neděli vstup do některých expozic a výstav zdarma. Navštívit můžete například expozici o první republice nebo českém moderním umění. Podrobnosti zde .

Zajímá vás, jak to bylo s nejhorší jadernou katastrofou v dějinách lidstva? Podívejte se do pozůstatků elektrárny Černobyl prostřednictvím výstavy fotografií, která se koná na Šluknovském zámku. Expozice Černobyl 30 let poté zachycuje, jak nechvalně známé místo, které se v posledních letech stalo populární turistickou atrakcí, vypadá nyní. Více zde.