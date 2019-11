Tipy na víkend: Přivítejte advent ve Valticích, navštivte filmový festival

Koncerty, divadelní představení, vánoční zvyky i ukázky řemesel. To vše návštěvníkům nabídne v neděli adventní akce na zámku Kačina. Chybět nebudou oživené prohlídky památky, ale také trh se spoustou tematického vánočního zboží, řemeslnými výrobky a dalším. Další informace najdete zde .

Udělejte si v předvánočním čase výlet do pohádkového Kryštofova Údolí. Malebnou obec od konce listopadu opětovně ozdobí rozměrný betlém od akademického malíře Josefa Jíry. Slavnostní nasvícení se uskuteční o první adventní neděli. Pokochat se můžete v obci také nespočtem roubenek, které lemují údolí a dokreslují tak celou zdejší atmosféru. Více informací najdete zde .

Vypravte se do Vlastivědného muzea v Olomouci, kde bude do osmého prosince poprvé vystavena ikonická soška Věstonické venuše. Ta je datována do starší doby kamenné a patří mezi nejvýznamnější tuzemská umělecká díla. Vystavována je obvykle jen při výjimečných příležitostech. Podrobnosti najdete zde.