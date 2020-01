Tipy na víkend: Okoštujte pálenky nebo čokoládu, vyrazte na běžky

O víkendu se otevře památník Jana Palacha ve Všetatech. V sobotu u něj proběhne pietní akce, přičemž vstup do celého objektu bude od pátku až do neděle zdarma. V expozici se můžete blíže seznámit s Palachovým životem a jeho činem v kontextu událostí 20. století. Další informace zde .

Chcete porovnat své dovednosti ve slalomu? Pak se přihlaste na závody, které proběhnou v sobotu na Lipně. Síly můžete poměřit jako jednotlivci nebo i rodinný tým. Soutěžit se bude v kategoriích muži a ženy nad 15 let. Můžete se zkusit také co možná nejvíc přiblížit času, který zajede místní maskot lišák Fox. Soutěžit se bude o věcné ceny. Další informace zde .

Vyrazte na běžky. V sobotu se v okolí Mariánských Lázní uskuteční závod kolem pramenů, a to volnou i klasickou technikou. Závod bude rozdělen do několika kategorií, na muže čeká trasa o délce 15 kilometrů, na dámy o polovinu kratší. Podrobnosti zde .

Spojení přírody a uhrančivých snímků nabídne výstava Czech Nature Photo ve Vrchlabí. Zahájena bude v neděli a budete si na ní moci prohlédnout nominované a vítězné fotografie zachycující nejrůznější zvířata nebo jevy, s nimiž se můžete v přírodě, a nejen té české, setkat. Pokud to nestihnete o tomto víkendu, budete mít šanci dorazit až do 26. února. Další informace zde .

Vypravte se v druhé polovině ledna do Žďáru nad Sázavou. Tamní Muzeum nové generace nabízí návštěvníkům poutavou cestou do temného středověku i barevného baroka, a to prostřednictvím moderních technologií. Jako opožděný vánoční dárek je snížené vstupné, které od 14. do 31. ledna činí pouze 50 korun. Další informace zde.