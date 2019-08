Tipy na víkend: Ochutnejte tuzemské i zahraniční speciality

Běháte pro radost z pohybu? Pak poslední srpnový den vyrazte na Neon Run, netradiční noční běh ve světle neonů. Pětikilometrová trasa vede oborou Hvězda a bude skutečně neobvyklá, protože budete míjet nasvícené památky a umělecké instalace. A nebude chybět ani čas na fotku s přáteli. Po závodu je připravena taneční after party. Více informací zde .

Fandové vojenské techniky by měli v sobotu zamířit do Vojenského technického muzea v Lešanech. Během Tankového dne je čekají ukázky velké techniky, půjde o mimořádně představení. Návštěvníci se rovněž mohou podívat do zrenovované expoziční haly Ostravská operace, která připomíná boje na jaře roku 1945. Vstup na akci je zdarma. Další informace najdete zde.