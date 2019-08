Tipy na víkend: Ochutnejte speciality z rajčat, vyrazte na košt vína

Létáte na dovolenou do Thajska nebo máte zkrátka jen rádi tamní kuchyni? Pak si ji v sobotu přijďte vychutnat do Žlutých lázní, kde se pod záštitou Thajské ambasády v Praze uskuteční kulinářská akce, na níž si budete moci dát ty nejtypičtější pochoutky. Na výběr bude z karí, pad thai, pálivých polévek, chybět nebude ani tamní pivo. Více informací zde .

Vypravte se v neděli do Mariánských Lázní na slavnostní otevření Stezky spisovatelů. Na prostranství tamní kolonády se bude konat kulturní program, zejména pro fanoušky literatury. Čeká vás čtení básní, ale také hudební vystoupení, floristický workshop nebo soutěž o ceny. Mimo to se bude vařit marmeláda. Podrobnosti najdete zde .

Přeneste se o desítky let zpátky do minulosti. Vyrazte na retro den do Svratky, kde se budete moci pokochat například historickými vozidly a svézt se také starými autobusy. Čeká vás také koncert nebo módní přehlídka retro modelů na téma čtvero ročních období. K večeru až do noci je připravena diskotéka s hudbou 60. až 80. let. Více informací najdete zde.