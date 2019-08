Tipy na víkend: Na borůvkové hody nebo festival vážné hudby

Na jedno či dvě pivka můžete o víkendu vyrazit do trojské botanické zahrady. Uskuteční se v ní festival zasvěcený právě zlatavému moku, konkrétně malým českým pivovarům. Kromě toho si pochutnáte i na jídle, ať už na mase, či sýrech a dalších lahůdkách. Po oba dva dny se můžete těšit také na muziku různých žánrů, připraveno je i vystoupení harmonikáře. Více informací zde .

O víkendu se bude v Benešově hodovat. Od soboty do pondělí se koná posvícení, které přinese bohatý program. Návštěvníci se mohou těšit například na farmářský trh s dobrotami, různá pouliční vystoupení, ale také na ohňostroj. V neděli proběhne mše, večer také promítání filmu v letním kině. Další informace najdete zde .

Do Kutné Hory se o víkendu sjedou automobiloví veteráni vyrobení do roku 1936. V sobotu i v neděli proběhne jejich závod a připraven je také doplňkový program. Kromě spanilé jízdy to je festival regionálních potravin, kde nebude chybět ani muzika. Vystoupí Děda Mládek Illegal Band nebo Petra Černocká. Další informace naleznete zde.