Tajuplná Stínadla Jaroslava Foglara ožila na pražské výstavě

Velmi záhy se v příbězích objevil pojem Stínadla. Tam se dostala pětice Rychlých šípů ze své čtvrti Druhá Strana. Kde se Stínadla nacházejí a zda jsou skutečná, to Foglar nikdy neprozradil. Je tajemná čtvrť obývaná Vonty v Praze? Stínadla mohla také být třeba v ústeckých Předlicích, kde Foglarovi rodiče bydleli a Jaroslav se starším bratrem Zdeňkem trávili část dětství. Generace převážně kluků, ale i děvčat se snaží rozluštit toto tajemství, i když současné generace příběhy, které ti starší v mládí hltali, už tolik nezajímají.

Zaměřuje se na Rychlé šípy a přibližuje dobu třicátých let, s předpokládaným zasazením děje do Prahy. Velká mapa Stínadel s tajemnými zákoutími, úzkými klikatými uličkami, dvorky a plácky vtahuje do děje kreslených příběhů, a zároveň na starých fotografiích a dokumentech ukazuje pro současníky poněkud mystickou tvář staré Prahy.