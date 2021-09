Skvostný litomyšlský zámek zdobí na fasádě osm tisíc sgrafitových psaníček

Zámek pro Pernštejna postavili italští stavitelé, Vratislav nechal sídlo zbudovat pro svou manželku. Popsat tuto neobyčejně vzdušnou a rozsáhlou stavbu by byl jen neživý popis, to musíte vidět, pak podlehnete zámeckému kouzlu.

„Projdete se v hostinských a soukromých pokojích manželského páru Alberta Maria Thurn-Taxise a jeho manželky kněžny Margarety Rakouské. Zámek vlastnili 60 let, od roku 1885 do roku 1945. K vidění je císařská ložnice a pracovna, i předpokoj doprovodu. Panovník na Litomyšl zavítal v září 1899, s císařem Františkem Josefem I. přijel i arcivévoda František Ferdinand d´Este. Matka zámeckého pána princezna Helena Bavorská známá jako Néné, se měla stát císařovou chotí. Ale panovník se v Bad Ischlu zamiloval do její sestry Alžběty (Sissi). Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby si vzal pragmatickou Helenu? Interiéry zámku se letos hodně změnily, takže představujeme, jako i na jiných památkách, poslední majitele. Zajímavostí je i jejich monopol na poštovní služby včetně dopravy. Od jejich jména se odvozuje název taxislužba,“ zve na prohlídku kastelán Petr Weiss.