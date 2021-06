Sen o probuzení vimperského zámku se stal skutečností

Zanedbávaný zámek

V roce 2015 převzal zámek v havarijním stavu Národní památkový ústav a věci se daly do pohybu. Vimperský Horní zámek po obnově zhruba dvou třetin byl veřejnosti otevřen první červnový týden letošního roku.

Skepse zmizela, objekt je po první etapě revitalizace pro návštěvníky skvěle připraven, obavy, co zaplní poloprázdné prostory, zmizely. Na dvou prohlídkových trasách čeká návštěvníky pestrá nabídka.

Na trase věnované dějinám zámku ve středověku Foto: NPÚ

Hrad na Zimní hoře

Zámek Vimperk, německy Winterberg čili Zimní hora, protože podle místních tu je zima téměř celý rok, je dominantou města. Původně na kopci stálo strážní místo na boční větvi Zlaté stezky. Poté ho zřejmě přestavěli na příkaz Přemysla Otakara II. na gotický hrad.

Na renesanční zámek se proměnil v letech 1622 až 1624, do barokní podoby se změnil v letech 1728 až 1734. Původní jádro hradu tvoří Horní zámek, bývalé předhradí se nazývá Dolní zámek. K tomu ještě patří předsunutá dělostřelecká bašta Haselburg, hrad z této strany neměl proti útočníkům ochranu.

Muzeum Vimperska, vchod do expozice Foto: NPÚ

Nejstarší částí vimperského zámku je Vlčkova věž stojící na okraji skalního ostrohu, má 3,5 metru silné zdi. Na cestě od města k zámku projdete Černou branou, do samotného objektu vedou další dvě brány. První se dostanete do bývalého předhradí, druhá vás dovede na nádvoří, jehož fasády jsou nádherně opraveny. Z nádvoří se vstupuje do prohlídkových okruhů.

Velkou ránu zasadil v roce 1857 Hornímu zámku požár. Poté ho jeho poslední majitelé Schwarzenbergové využívali jako správní centrum svého vimperského velkostatku.

Interaktivní jízda na saních s nákladem dřeva Foto: NPÚ

Stát se o majetek nestaral

V roce 1947 zabavený zámek přešel do státního vlastnictví, Jihočeské státní lesy ho využívaly jako kanceláře a byty.

Při rekonstrukci došlo k vyklizení expozic muzea, to sídlilo na zámku přes 50 let. Sbírky se ale vrátily v obnovené formě do současné nabídky Muzea Vimperska.

Historické zámecké komnaty Foto: NPÚ

Teprve začátek, ale stojí za to

Stavební práce začaly v březnu 2019. Peníze se podařilo sehnat z evropských programů. Podle generální ředitelky NPÚ Nadi Goryczkové „…zdaleka nejsme u konce. Další projekty obnovy budou pokračovat v nadcházejících letech. Už nyní se podařilo vrátit zámku, který dlouhá desetiletí chátral, ztracený lesk a krásu.“

Zatím si projekt vyžádal téměř 137 milionů korun. Další obnova bude pokračovat s částkou minimálně 200 milionů. Práci na projektu odvedla velká řada lidí od památkářů přes město po správu zámku a jejího kastelána Vojtěcha Brože. Zámek bude otevřen celoročně.

Ve sbírkách muzea jsou i církevní předměty. Foto: NPÚ

K vidění je toho mnoho

Na dvou prohlídkových trasách uvidíte, jak objekt fundoval coby středověký hrad a v době největšího rozkvětu počátkem 17. století za Novohradských z Kolovrat s přesahy do mladšího období. Muzeum Vimperska nabízí v 21 místnostech osmnáct témat.

Od přírody, lovu k těžbě a zpracování dřeva – v expozici jsou mj. sáně naložené dřevem, když na ně usednete, spustí se na promítacím plátně hodně rychlá jízda lesem. V jedné místnosti se dostanete do divoké šumavské vánice, v dalších si připomenete sklářskou i knihtiskařskou výrobu.

Černá brána v podhradí Foto: Vratislav Konečný

Ocitnete se mezi oslavnými sochami z dob socialismu včetně V. I. Lenina, další místnost přibližuje domácnost z 80. let minulého století. Zkrátka přijeďte a uvidíte, stojí to za to.