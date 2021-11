Radobýl, kopec nad Litoměřicemi, ze kterého si Karel Hynek Mácha doběhl pro smrt

Najednou ve městě pod sebou spatří požár. Rozbíhá se, aby pomohl hasit. Běh se mu stává osudným. Uřícený, z jedné strany prudký žár ohně, z druhé promočený od stříkající vody. Má žízeň, pije, a to se mu zřejmě stává osudným (voda mohla být zdrojem jeho infekčního onemocnění). Dál dochází do kanceláře, ale je mu velmi špatně... Vyčerpaný Mácha 6. listopadu umírá.

Po jediné značené cestě, turistické žluté značce, se dostanete od asfaltky vedoucí z Litoměřic do Michalovic. Cesta je dlouhá necelý kilometr, zpočátku půjdete po mírně svažité stepní louce, od úpatí kopce lesní cestou vinoucí se v traverzovitém stoupání na vrchol. Převýšení je asi 80 metrů. Ale panoramata určitě stojí za trochu zadýchání se.

Mácha hodně cestoval, navštěvoval s oblibou zříceniny, ale pěšky se vypravil i do Itálie. Na řadě našich památek najdete většinou na tabulích zmínku, že se tu Mácha zastavil. Nikoliv ale na Radobýlu. Přitom ve městě je v ulici nesoucí básníkovo jméno světnička, kde pobýval. I hrob, ve kterém přes sto let ležel, tu je označen, ale kopec, který ho stál život, mlčí...

Bylo mu pouhých 26 let, přitom jeho dílo je nesmrtelné. Máj byla jediná kniha, která za jeho krátkého života vyšla. Narodil se jako Ignác Mácha, jméno Karel si přidal v duchu tehdejšího obrozenectví, Ignáce na Hynka si změnil pár let před skonem.

Severozápadní stěna je lomově odtěžena, odkryl se nádherný pohled na čedičové výlevy, dá se sejít do Žalhostic, kolem několika oskeruší, jeřábu, který se vyskytuje hlavně na Slovácku a má výborné jedlé plody.

Obří plocha mezi vrchy Radobýlem a Bídnicí skrývá vchody do podzemí. Bývalá továrna Richard I. - III. se začala budovat v roce 1944, vyráběly se tu tankové motory, posléze snad i součásti proudové stíhačky Me 262, pracovali tu převážně vězni KL Terezín a Litoměřice plus totálně nasazení. Podzemí je zavřené.