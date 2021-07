Při návštěvě Babiččina údolí lidé vzpomínají na filmovou Barunku

Ke Starému bělidlu je to od pomníku asi kilometr. Barunka tu sice nevyrůstala, jak Němcová podala děj, ale ono to zas tak nevadí. Baráček nechali upravit filmaři pro potřeby snímku.

Všechny postavy v Babičce jsou silně idealizovány nebo zkresleny. Týká se to i Magdaleny Panklové – Babičky. V roce 1820 nechala paní kněžna zbořit původní bělidlo a rodina Panklova musela žít v mokrých prostorách nedaleko zámku. Babička s dcerou Terezou nežila, měly spolu neustálé konflikty, poté se odstěhovala k mladší dceři Johaně do ratibořického dvora, odtud s ní odešla do Dobrušky a nakonec se vrátila do Vídně, odkud přišla.