Při chomutovském masakru řádily husitské ženy jako smyslů zbavené

To se panovníkům nelíbilo, až roku 1411 Václav IV. řádu území odebral. Město bylo silně německé, katolické a značně prosperující. Chomutov, jehož jméno se odvozuje od osobního jména Chomút, Chomout ve smyslu neohrabaný člověk, se stalo městem zástavním. Počet obyvatel v době popisovaných událostí se liší, do města se kvůli obavám o bezpečnost stáhli uprchlíci z okolí.

Vraťme se ale do budovy bývalé jezuitské koleje nedaleko náměstí a ponořme se do březnových událostí roku 1421. Katolické Podkrušnohoří, sever Čech, města Kadaň, Bílina, Most a další byla německá a velmi katolická. Boží bojovníci si je potřebovali porobit, zničit tu „papeženskou svoloč”. Kdo se nepřidá ke kalichu, je nehoden života, ať zhyne, nejlépe v plamenech pekelných, očistných. V těch zákonitě končili katoličtí duchovní, ale hořeli nejen fráteři. Kališníci při bitkách šetřili děti, ženy a povětšinou i starce. To se nestalo v Chomutově.