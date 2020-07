Přemyslovský Bezděz málem skončil jako stavební kamení

Nejlépe dochovaný hrad Přemysla Otakara II. má pohnutou historii. Přemyslovec ho nechal vystavět, Přemyslovce tu věznili. Přemysl Otakar II. hrad vybudoval jako protiváhu rozpínavosti Ronovců a Berků, kteří pokládali území za své. (Králi-zakladateli se aktuálně věnuje na hradě přístupná výstava — potrvá až do konce srpna.)

Do roku 1932 Bezděz vlastnili Valdštejnové, poté ho prodali za 2000 Kč Klubu českých turistů. Nyní je ve státní správě.

Otakarovu synu Václavovi bylo sedm let a vládnout nemohl. Vítěz nad Přemyslem Habsburk Rudolf I. (1218-1291) se chystal do Čech. Kralevici na pět let ustavili poručníka, Otu Braniborského (1246-1299). Mezitím domluvila Václavova matka Kunhuta s Rudolfem sňatek Václava s Gutou (Jitkou), dcerou krále Rudolfa.