Pomník v lese připomíná místo sebevraždy skladatele, jehož mše je symbolem Vánoc

Když pomineme zmíněnou tragickou příhodu z roku 1815, Voltuš vstoupila do povědomí ještě během 2. světové války, kdy zde vznikla ilegální odbojová skupina. Ovšem v čase adventním rozhodně převažuje připomenutí událostí a osobnosti skladatele, jehož „hit“ z roku 1796 se hraje dodnes.

Co se týče Rybovy osobnosti, byl muzikálně nadán již v dětství, coby osmiletý ovládal hru na klavír, počal se věnovat hře na varhany i na housle. Jeho pozdější studia však nebyla směrována do oboru hudby, ale zamířil do Prahy na gymnaziální studia.