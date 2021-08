Paličatou dceru nechal na Rychmburku zazdít neméně paličatý otec

Markétka Berkovna, dcera majitele Rychmburka, se zamilovala do panoše svého otce, zemana Ctibora. Ale tatík pro ni měl již připraveného Ctibora z Lipnice, přece nedá holku nějakému nýmandovi. Ale ona že tatíka neposlechne. Tak ji poslal do kláštera, aby přišla na jiné myšlenky.

To nebylo nic platné, a když to nešlo po dobrém, tatínek ji nechal v klášteře zazdít. To se tenkrát mohlo, když dítě zvlčilo. Aspoň se tak praví v pověstech. Jenže holce podávali otvůrkem stravu, takže byla jen ve tmě. Berka se to dozvěděl, nechal ji odezdít, přivezl na Rychmburk a u nového zdění sám asistoval a maltu zkolaudoval.