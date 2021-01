Od šumavského orloje do brčálnické náruče řeky Úhlavy

Příchozí už z dálky zdraví věž kostela Neposkvrněného početí Panny Marie; stavbu z let 1824-1826 částečně pokrývají šindele. Dominantu obce míjíme a pomalu se blížíme k pozoruhodnému objektu o téměř dvě stě let mladšímu.

Vysloveně pár kroků od orloje se lze napojit na modrou turistickou značku a vydat se vzhůru do lesů. Nikoliv jen tak nazdařbůh (i když ani to by nebylo od věci), nýbrž na vrchol kopce Milec.