Od Kachního kamene k podzemnímu sídlu pidimužů na Komorní hůrce, naší nejmladší sopce

S mírným převýšením vede od hráze přehrady Skalka přes Goethův lesopark, který je součástí česko-německého příhraničního projektu Brána do nitra země. Jsou tu bludiště, vyhlídka, dětská hřiště a pár panelů objasňujících zdejší přírodní zajímavosti. O pár set metrů dál stojí nad přehradou empírový vyhlídkový altánek Chebská stráž (německy Egerwarte). Vyhlídka je trochu zarostlá, ale část přehrady je vidět.

Po několika stech metrech následuje areál hotelu Stein. Za minulého režimu tu byl vojenský statek, místí usedlík mi vyprávěl, jak sem vozili z kasáren zbytky stravy pro prasata. Připomenulo mi to scénu z Černých baronů.

Kdo by si představoval kráter jako třeba na Kanárských ostrovech, bude velmi zklamán. Zalesněný kopec připomíná velký krtinec.

Nevědět, že se jedná o zbytek vulkánu, málokdo by tu jásal tak nadšeně jako před dvěma stoletími básník, diplomat a také velký přírodovědec Johann Wolfgang Goethe. Na Hůrku se dostal v roce 1808. On to byl, kdo na rozdíl od ostatních přírodovědců tvrdil, že ten kopec, dříve holý, není jen shluk balvanů, ale že se jedná o sopku.