Nenáročná procházka Drahanským údolím k Vltavě

Autobus číslo 162 jede do Dolních Chaber od stanice metra Kobylisy. Vystoupíte na předposlední zastávce Bílenecké náměstí, pod románským kostelem Stětí svatého Jana Křtitele. Nádhernou stavbu si můžete prohlédnout na informační tabuli, vchod k ní je uzamčen. Za kostelem stojí samostatně dřevěná barokní zvonice.

Obložený chlebík s tvarohem a bršlicí mi připomenul pohádku o princezně Zubejdě, která se ládovala chlebem s vrstvou tvarohu. Na bršlici jsem se musel zeptat u výdejního okénka. Zelené lístky připomínaly rukolu, je to jeden z nejběžnějších plevelů, kterému zahrádkáři nemohou přijít na jméno. Říkají mu i husí nebo kozí noha.

Za lupičem Klemperou do jeskyně romantického Kokořínska

Cesta je v této době dost rozbahněná, rozhodně to chce vhodnou obuv. Sice jsme potkali několik lidí s koly, ale pro normálního cyklistu to není žádná hitparáda. Potok vytyčuje hranici hlavního města. Poslední úsek je rovinatý a ústí na pobřežní komunikaci. Asfaltka hojně využívaná cyklisty, bruslaři i pěšími vede od Troje do Klecan.