Na zámku v Rájci kvete největší sbírka kamélií

Skleníky zůstanou přístupné do 6. března, zpočátku od středy do soboty, poté od úterý do neděle, vždy od 9:00 do 15:00 hodin. „Samozřejmě, během návštěvy kaméliových skleníků je nutné stále dodržovat všechna aktuální opatření proti šíření covidu-19 — bezpečné rozestupy, používání respirátorů a roušek, dezinfekce rukou,” uvedla kastelánka.