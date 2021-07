Na Šumavu letadlem aneb Známé cíle pohledem z ptačí perspektivy

K cestě na Šumavu nám dobře poslouží starší letadlo AN 2, pro které se vžil název Andula. Dvojplošník, který po desetiletí slouží sportovním parašutistům, je do dnešní doby asi nepřekonatelný, pokud jde o užitnost, praktičnost a spolehlivost. Může vystoupat až do výšky 4000 metrů, maximální rychlost se pohybuje kolem 300 km/h (běžné cestování se však uskutečňuje při rychlosti 180 – 200 km/h).