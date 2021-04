Na procházku Českým krasem. K Aksamitově bráně na Zlatém koni

Ke skalním branám, které jsou cílem výletu, vede asi dvoukilometrová nenáročná cesta začínající za bývalou pokladnou u vstupu do jeskyní. Pár set metrů pozvolného klesání, poté v levotočivém odbočení značená stezka kopíruje vrstevnici zarostlého hřebene. Les je převážně listnatý, duby, habřina, k tomu tu rostou keře střemchy, šípky, lísky...

Rezervace Kotýz je pozoruhodná nejen krásnými výhledy, tím nemyslím velkolom Čertovy schody, ale také několika skalními útvary. Zejména je to Aksamitova brána, lidově zvaná Aksamitka. Je pojmenovaná po českém lékaři a archeologovi, který se ve 20. letech minulého století podílel na výzkumu území.

Aksamitova brána, kdysi to bývala jeskyně.

Vysoká skalní brána vypadá jako vchod do pekla, zvláště pokračující trhlinou v zemi, kam se svalila její část. Původní jeskyně se v 19. století propadla a zaplnila chodbu podzemního labyrintu. U skalní brány stěny najdete ve skříňce návštěvnickou knížku, občas ji někdo pro plezír ukradne.

Dříve se Aksamitce říkalo Zlatá vrata, za úplňků z ní měla vyjíždět ohyzdná stařena Kotys. Keltové bohyni přejmenovali na Eponu, která má několik tváří. Jednou je to Zlatovláska na bílém koni Zlatohříváku, jindy šeredná stařena. Je to pěkná legenda. Lépe se poslouchá, než že to tu vlastnil sedlák Kotýz.