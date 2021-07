Mosty jako památky: Napříč Českem jich můžete spatřit desítky

Bechyňská duha se říká železobetonovému obloukovému mostu nad čtyřicet metrů hlubokým údolím Lužnice. Jako jeden z mála v Česku spojuje silniční i železniční dopravu, v tomto případě naši první elektrifikovanou dráhu z Tábora do Bechyně. Jeho stavba v letech 1926 až 1928 zaměstnala 400 dělníků. Otevřen byl v den desátého výročí samostatného Československa. Zajímavostí je, že most se stal motivem na pětikorunové poštovní známce z roku 1940.

Městys Stádlec ležící na stejné stezce asi patnáct kilometrů od Tábora proslavil jeden z posledních řetězových mostů v Evropě. Originál vznikl v letech 1847 až 1848 přes řeku Vltavu severovýchodně od Písku. V roce 1960 byl v souvislosti s výstavbou orlické přehrady rozebrán, všech 2000 žulových kvádrů a 1100 železných částí bylo popsáno a uskladněno. O jedenáct let později se začal stavět na současném místě.

Z celkových 102 tun materiálu muselo být čtrnáct kvůli poškození vyrobeno znovu. Přenesení mostu, který začal znovu fungovat v roce 1975, patří k evropským unikátům. Přestože je od roku 1989 národní kulturní památkou, stále na něj mohou vjet vozidla do 1,5 tuny. Místo něj dnes Vltavu na stejném místě překlenuje železobetonový most spojující obce Podolsko a Temešvár. Jde o jedno z vrcholných děl mostního stavitelství.

Stádlecký most stál původně na zcela jiném místě.

Příkladem další pozoruhodné silniční stavby je Mariánský most v Ústí nad Labem, který se stal těsně před koncem tisíciletí dominantou a jedním z novodobých symbolů města. Dílo naproti Mariánské skále, jehož konstrukce o hmotnosti téměř tři a půl tisíce tun vychází z rovnostranného trojúhelníku, bylo oceněno na tuzemské i mezinárodní úrovni. Jeho středem vede společný chodník pro pěší a cyklisty.

Železniční viadukty v Hranicích na Moravě, po nichž projíždí každý, kdo míří vlakem z Olomouce do Ostravy, byly součástí Severní dráhy císaře Ferdinanda a s délkou téměř půl kilometru patří k nejdelším u nás. Jde o soubor tří mostů — cihlového, kamenného a betonového.

Podolský most přes Vltavu

Nejstarší cihlový byl dokončen v roce 1844, následoval kamenný z počátku 70. let 19. století. Nejmladší začal vznikat v roce 1910, ale dokončen byl až před dalším světovým konfliktem.

Když se na Moravě přesuneme o sto čtyřicet kilometrů na jihozápad, nad údolím říčky Libochovky narazíme na další významnou železniční stavbu, viadukt v Dolních Loučkách na trase Brno–Havlíčkův Brod. Most je jedním z největších železobetonových železničních oblouků ve střední Evropě. Dílo o délce 282 metrů se dva roky po svém dokončení, v roce 1955, objevilo na dvacetihaléřové poštovní známce. Při stavbě bylo poprvé použito trubkové lešení.

Romanticky působí viadukt zasazený do podještědské krajiny v obci Kryštofovo Údolí na železniční trati Liberec–Česká Lípa. Kulturní památka se třinácti oblouky nad údolím Rokytky slouží od roku 1900. Je 200 metrů dlouhá a skoro třicet metrů vysoká. O několik desítek kilometrů jihovýchodněji, kousek od sychrovského nádraží, se nachází patrový viadukt přes údolí Mohelky. V letech 1857 až 1859 byl postaven převážně z vápence a pískovce. Uspořádáním oblouků připomíná staré římské akvadukty.

Další nej si připisuje viadukt u středočeského Žampachu ležící na trati Posázavského pacifiku. Jedná se o nejvyšší kamenný most u nás (přes 41 m) a jeden z nejvyšších ve střední Evropě. Před koncem 19. století na něm pracovalo dvě stě převážně italských dělníků se zkušenostmi s podobnými díly v Alpách.

Krytý dřevěný most v Radošově přes řeku Ohři

Na místě dřevěného mostu v Radošově na Karlovarsku býval brod, kudy do Čech v roce 1310 poprvé přijížděl král Jan Lucemburský. I díky strategické poloze na důležité zemské stezce z Prahy do Chebu jeho syn Karel IV. udělil nedalekému Ostrovu nad Ohří právo postavit most. Jednalo se o dřevěnou stavbu na kamenných pilířích, která byla neustále poškozována požárem, velkou vodou nebo táhnoucími vojsky.