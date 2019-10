Kam o víkendu s dětmi: Zkuste si práci archeologa nebo ruční práce

Nechte se inspirovat krásami podzimní přírody a vyrazte si vytvořit něco pěkného do pražské botanické zahrady v Troji. Během víkendu si můžete vyrobit postavičky nebo zvířátka ze všeho, co zahrada nabízí, mimo to si budete moci vyřezat třeba i dýni. Oranžová podzimní zelenina má v zahradě i svoji výstavu a kromě toho návštěvníci jistě nepohrdnou ani teplou dýňovou polévkou. Více informací najdete zde.