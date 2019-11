Kam o víkendu s dětmi: Vyrobte si ozdoby či věnce, vyrazte za Mikulášem

Zkraťte si s dětmi čekání na příchod Ježíška a vydejte se do Národního zemědělského muzea. Poslední listopadový den se tam konají adventní dílny, v jejichž rámci si budete moci vyrobit přáníčka, dekorace do oken nebo originální svícny. Budete si také moct ozdobit perníčky nebo vytvořit postavičku do betléma. Více informací najdete zde.