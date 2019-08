Kam o víkendu s dětmi: Oslavte den slonů, vydejte se na historickou bitvu

O víkendu bude svůj svátek slavit další živočišný druh, tentokrát to budou sloni. Návštěvníci pražské zoo budou proto moci nahlédnout do jinak nepřístupného zázemí v Údolí slonů, připraven je také edukativní program, při němž se dozvíte, jaká nebezpečí hrozí těmto velkým savcům v přírodě. Součástí bude také workshop výroby papíru. Další informace zde .

Pokud se chcete s dětmi dozvědět něco o dávných kulturách, navštivte Novou budovu Národního muzea, kde stále probíhá výstava Keltové. Návštěvníci se na ní seznámí s proměnlivým světem doby železné ve střední Evropě. Dozvíte se, jak to tehdy vypadalo na území dnešního Česka a podobně. K vidění je řada zachovalých exponátů. Podrobnosti naleznete zde .

Vydejte se na cestu do minulosti. Na hradě Točník budou o víkendu k vidění rytířská klání, sokolnické ukázky a další tematický středověký program. Děti, nebo i dospělí, si budou moci vyzkoušet lukostřelbu, vrhání seker, svůj um představí celá řada řemeslníků. Chybět nebude ani dobová kuchyně nebo kat. Další informace najdete zde .

Srpen je dobou sklizně, a tedy i dožínek. Tradiční událost můžete v sobotu oslavit na zámku Veltrusy. Na místě si budete moci vyzkoušet posekat obilí, ze získaných zrn zkusíte upéct placku. K vidění budou i další tradiční řemesla a aktivity, dospělí si budou moci udělat zastávku v rodinných pivovarech. Mimo to je připraven doprovodný hudební a divadelní program. Více zde .

Jak vypadaly svatby v raném středověku, zjistíte v sobotu v Zeměráji. Návštěvníci se budou moci zúčastnit obřadů na očištění sebe sama, dále se budou zdobit obydlí a vyhánět zlé síly z vesnice, které by mohly budoucím manželům uškodit. K pořádné svatbě patří i hostina, o ní se také něco dozvíte. Zahrajete si i dávné hry. Více informací naleznete zde .

Víkend bez pohádek jako by nebyl. Pokud na ně nechcete koukat jen v televizi, vypravte se v sobotu na zámek Horšovský Týn, kde zhlédnete hned několik. Odpoledne to bude třeba představení s hudebním doprovodem nazvané Jak se Kudla přepočítal, večer vás čeká rodinná pohádka Jak se Honza učil čarovat. Ta se odehraje pod širým nebem. Další informace najdete zde .

Do středověku se budete moci přenést prostřednictvím akce, která se uskuteční na hradu Loket. Vstupte do časů gotiky mezi rytíře, kejklíře a sličné panny. K vidění budou rytířská klání, divadelní taškařice, uši oblaží tóny středověké hudby. Nedílnou součástí bude řemeslné tržiště, kde si budete moci vyzkoušet řemesla našich předků nebo si dát něco dobrého k jídlu. Další informace zde .

Od pátku do neděle se můžete v Jemnici přenést do středověku, do doby chrabrých rytířů, králů, dvorních dam a šašků. Zámecký park se zaplní také tanečnicemi, koňmi, na místě vyroste dobové tržiště, kde své umění předvedou desítky řemeslníků. V areálu vyrostou slaměné hradby, které se stanou kulisou hlavního bodu programu, bitvy. Další informace zde.