Hrad Svojanov oslavil tříjedničkové výročí

„Je to třeba Kašperk nebo Pecka na Jičínsku, ale není to obvyklé. Města nebo obce vlastní spíše zámky, ty však většinou neslouží cestovnímu ruchu, využívají se často pro administrativní účely,“ řekl Dempír.

Vlastnictví takové památky je zavazující. „Polička je kulturní město, proto je na Svojanov hrdá. I když neleží přímo ve městě, ale je téměř 20 kilometrů vzdálený,“ řekl místostarosta Pavel Štefka (ANO) a dodal, že má radost i ze stoupající návštěvnosti v posledních letech. Ze zhruba 27 tisíc návštěvníků ročně na konci 90. let se jich ještě před koronavirem přišlo na středověké sídlo podívat na 80 tisíc.

„Loni a letos budeme zřejmě na podobném čísle, a to asi 60 tisíc turistů,“ doplnil kastelán Dempír. Kvůli koronaviru se také loni nemohlo slavit 110. výročí vlastnictví hradu Poličkou. „Proto letos slavíme symbolické 111. výročí. Programově jde bezpochyby o nejrozsáhlejší hradní akci letošního roku,“ upřesnil kastelán s tím, že se díky výzdobě i programu návštěvníci přesunuli do atmosféry počátku 20. století.

A otevřeno tu bude i během podzimu. V září je hrad přístupný denně, tedy od pondělí do neděle, a to od 9 do 17 hodin.