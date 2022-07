Gotický unikát v Plzni nabízí sportovní výkon i skvostný výhled

Zastavit se samozřejmě musíme i před plzeňskou madonou, gotickým unikátem pocházejícím nejspíše z osmdesátých let 14. století. „Pro tyto tzv. krásné madony je typické esovité prohnutí těla. Všimněte si, do jakých detailů je provedená, včetně vrásnění šatů. Co se týče jejího původu, mohla by pocházet přímo z huti Petra Parléře," přibližuje průvodkyně.