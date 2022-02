Dřevěné zvonice na Slánsku přitahují osobitým půvabem

Zvonice a zvoničky měly se svými zvony nezastupitelnou obecní funkci, zvon byl ohlašovatelem a poslem dobrých i zlých událostí, jeho hlas se nesl do daleka a byl tak i informačním zdrojem. Zvony ohlašovaly časové údaje, vymezovaly čas od klekání do klekání. Podle hlasu zvonů lidé vstávali, zasedali k jídlu, chodili spát.

Dávno předtím se v Neprobylicích málem odehrála hrůzná tragédie. Pětipeský rytíř vytáhl do boje proti tureckému nebezpečí, které ohrožovalo celou Evropu. Zatímco bojoval, narodilo se manželce patero synů. Přitom ona toužila po dceři. Mimo to jí také vrtalo hlavou, jak mezi ně rozdělí skromný majetek.

Bába zvaná Kuklice paní poradila, ať kluky utopí. Ženy vložily chlapce do koše a Kuklice běžela k potoku, jenže se trefila do návratu rytíře z bojů. Kuklice dělala, že ho moc nezná a utíkala pryč. Rytíř byl zvědavý, co má v koši, a Kuklice řekla, že štěňata. Rytíř na to, že by si jedno vzal. Kluci začali vřeštět, vše se provalilo. Rytíř se dozvěděl, že jsou to jeho synové.