Do Bechyně za romantickou Duhou

Naši prohlídku po Bechyni začínáme u Zářečského mostu. Nalezneme tu například velmi hezký obchůdek s keramikou. Co nás ovšem zaujme, je na zídce sedící babka s kohoutem na klíně a za ní vlajka s vyobrazením rovněž kohouta, tentokrát s čertem. Po přečtení informační tabule se dozvíme, že se k místu váže jedna čertovská pověst.

Pekelník se však ze strachu z kohoutího zakokrhání rozhodl všechny kohouty do jednoho pochytat. Nepočítal s tím, že před ním jistá bába jednoho kohouta ukryje. A tak byly ve chvíli kohoutího zakokrhání čertovy plány zhaceny. Ďábel zmizel, zeď zůstala nedokončená a zářečské duše byly zachráněny.

Zámek se vypíná na nejjižnějším skalním výběžku nad soutokem říček Smutná a Lužnice. Je bezpochyby dominantou města. Historie zámku sahá hluboko do 13. století, kdy ho z majetku pražských biskupů získal král Přemysl Otakar II., který v těchto místech vybudoval kamenný hrad.

Dnešní podoba zámku je především Vokovou prací. Avšak náročná renesanční výstavba i Vokův společenský život přispěly k postupnému zadlužování. Postupně byl nucen prodávat řadu panství, a to i Bechyni, kterou následně opět koupili Šternberkové.

Zámek spolu s pozemky prochází od roku 1994 různými úpravami, v roce 2007 se uskutečnila rekonstrukce za více než 210 milionů korun. Nejnákladnější opravy zahrnovaly především prohlídkové trasy zámku jako například nástěnné malby Vokova sálu či jízdárnu. Do rekonstrukce byla zahrnuta také kašna, Lesní dům a zámecká věž.

V zámku nalezneme i jednu unikátnost, a to pozdně gotický Stromový sál. Specifickou atmosféru sálu vytváří pískovcový sloup představující kmen stromu nesoucí klenbu s žebry podobné větvím.

Klášter ukrývá skutečný architektonický klenot středověku, a to nejrozsáhlejší soubor sklípkových kleneb. Součástí areálu je klášterní zahrada s vyhlídkovou plošinou, kde je možné posedět a pokochat se romantickým výhledem na údolí Lužnice spolu s bechyňským mostem Duha. Součástí je i kostel Nanebevzetí Panny Marie a kaple Ukřižování Páně a Bolestné Panny Marie.

Nejvýznamnější přestavba se konala počátkem 17. století v době raně barokní, kdy byla přistavěna jeho hranolová věž. V roce 1740 byla v době vrcholného baroka zastřešena cibulovitou bání. Má výšku 36 metrů a nabízí výhled nejen na celé náměstí, údolí Lužnice, ale i na klášter, zámek a Bechyňský most. Ve věži kostela se také nachází dobová světnička věžníka.

Bechyňský neboli Duhový most dostal svou přezdívku právem. Svým obloukem duhu skutečně připomíná. Tato krásná stavba rozpínající se nad hlubokým údolím řeky Lužnice byla dokonce roku 2014 prohlášena národní kulturní památkou.

Do roku 1928 měla Bechyně pouze jeden most, proto řada návštěvníků musela tehdy pěšky až k mostu v Zářečí, nebo dolů k řece k přívozu, kde jsou dodnes patrné kamenné schody. Kvůli narůstající dopravě i velkému počtu lázeňských hostů však bylo tuto skutečnost nutno změnit.

Most byl vystaven podle projektu Eduarda Viktory. Jeho dokončení bylo naplánováno na 10. výročí republiky 28. 10. 1928 a z toho důvodu se dříve most nazýval také Jubilejní. Tehdy se jednalo o nejvyšší železobetonový oblouk v Československu. Most má výšku 50 metrů, délku 203,38 metru a rozpětí jeho oblouku činí 90 metrů.