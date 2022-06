Branov na břehu Berounky umí pohladit na duši nejen ctitele Oty Pavla

Otto se narodil v Praze jako třetí syn židovského obchodního cestujícího Lea Poppera, maminka Židovka nebyla. V šesti letech se přestěhovali do Buštěhradu, kde je i muzeum Oty Pavla. Za války nacisté odtransportovali bratry Jiřího, Huga a tatínka do koncentráku, který všichni přežili.

V roce 1964 po zimní olympiádě v Innsbrucku u něj vypukla vážná psychická porucha, v jejímž důsledku odešel do invalidního důchodu. Několikrát byl v psychiatrické léčebně v Bohnicích, tady dokonce diktoval sestřičce sešněrován v kazajce povídky Jak jsem potkal ryby. Zemřel v roce 1973 na srdeční selhání ve věku 42 let. Hrob má na Novém židovském hřbitově v Praze na Olšanech vedle svého otce.

Převozník Karel Prošek na Branově opravdu žil, zemřel v roce 1956 a převozničil až do roku 1944, do svých 61 let. Jeho dům v Luhu začali rekonstruovat obdivovatelé Pavlova díla v roce 1986. Iniciátorem byl tehdejší převozník Ivo Brůžek, který v létě 1990 stál u otevření pamětní síně a přes řeku pak převážel až do roku 1995. Vstupné do síně je dobrovolné.