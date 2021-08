Barevná jezírka poblíž hranic jsou jedním z novodobých divů Polska

U Žlutého jezírka uvidíte hnědožlutou horninu, k jezírku se sestupuje tunelem ve skále, je to velmi romantické, bohužel hladina vody byla značně nízká. Jezírko vzniklo asi před 20 lety, při příchodu ho vidíte shora, ale lepší je projít zmíněným tunelem. Je mělké, barvu určuje bahno na dně. Chtělo by to zapršet, vláha tu trochu chybí.

Další stop mě odvezl do Marciszówa, kde jsem nastoupil na vlak do Sedzislawi, dalšího místa na trase. Na to, že to je regionální vlak, to byla nádherná, čistá a pro cestující příjemná souprava. O to horší je přestup na ČD do Trutnova.