Cesta z velkoměsta

Do sto kilometrů vzdáleného městečka se dopravíte autobusem, který jezdí ze šanghajského náměstí People’s Square. Přibližně po hodinové jízdě dorazíte na hlavní autobusové nádraží v Zhouzhuangu. Nejprve je potřeba se zorientovat a najít vodní kanál, který vás dovede až do staré čtvrti. Musíte se ale vydat správným směrem, my jsme s tím měli trochu problém.

Město je doslova propletené vodními kanály, které se táhnou mezi historickými domky a dotváří tak romantické scenérie.

Pokud se vám nechce bloudit a chodit pěšky, za poplatek vás tam odveze jedna z rikš, jejichž řidiči urputně vyhlížejí přijíždějící autobusy přímo na nádraží.

Gondoliéři na čínský způsob

Úchvatný Zhouzhuang je doslova obklopen i protkán jezery a říčkami. Přes ně se klene 14 kamenných mostů, z nichž se vám otevře krásný výhled na celé město. K nejznámějším patří například Yong'an, postavený už v dobách dynastie Ming.

Zhouzhuang ukrývá 14 kamenných mostů, přes něž se lze dostávat z jedné strany kanálu na druhou.

Pod mosty proplouvají muži na lodích podobných gondolám. Pro nás Evropany je tak Zhouzhuang poněkud exotičtější variantou italských Benátek. Se stejně úžasnou atmosférou a tisíciletou historií, která na vás dýchá na každém kroku.

I Čína má svou Itálii. Podobnost s Benátkami dotváří kromě soustavy kanálů i všudypřítomné gondoly.

Stará zástavba

Vodní kanály jsou obestaveny jednopatrovými domky, z nichž vede vždy pár schodů přímo k vodě. S kanály je nerozlučně spjat každodenní život zdejších obyvatel, myje se v nich nádobí, pere…

Jen pár schodů musí místní obyvatelé zdolat, aby se dostali k vodě. Kanály jsou využívány k běžným denním činnostem, jako je mytí nádobí nebo praní...

Vedle běžných domků se vyjímají honosná sídla, jako takzvaný Shen House. Jedna z hlavních zdejších atrakcí vyrostla v roce 1742 nedaleko starobylého mostu Fu’an, rozkládá se na ploše 2000 čtverečních metrů, má více než 100 pokojů a součástí domu je i nezbytné přístaviště.

Celá stará čtvrť města je protkaná nejen kanály, ale i křivolakými uličkami, v nichž často visí klece s ptáčky. Někteří z nich mluví dokonce anglicky, což je od majitelů obchůdků a restaurací skvělý tah, jak ke svému podniku přitáhnout pozornost turistů.

Trhy v ulicích starého města jsou navštěvované nejen místními, ale také zvědavými turisty. Seženete zde cokoli, na co si jen vzpomenete.

Na jídlo do čínské domácnosti

Až na vás přijde hlad, doporučuji zajít do některé z typických zdejších restaurací. Jsou to většinou rodinné podniky v domě, kde se normálně žije. Jídlo se podává v prvním poschodí na terase se skvělým výhledem na vodu, zatímco v dolním patře se vaří a bydlí. Člověk tak má možnost nahlédnout i do typické čínské domácnosti.

Malých restaurací s rodinnou atmosférou najdete v Zhouzhuangu bezpočet. Jsou rozesety kolem kanálů a díky nim nahlédnete i do běžného života obyvatel.

Vodní město Zhouzhuang stojí za návštěvu. Malebné vodní scenérie v kombinaci s pagodami, chrámy, kamennými mosty a spletí historických uliček a kanálů se postarají o nezapomenutelný romantický zážitek.

Historické centrum vodního města je plné spletitých uliček, chrámů a kamenných mostů.

